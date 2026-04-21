Представители губернии приняли участие во Всероссийском форуме «Мой бизнес»

В Ленинградской области завершился VI Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В течение двух дней более 200 участников — представители федеральных и региональных органов власти, Центров «Мой бизнес», крупного бизнеса и деловых сообществ — обсуждали развитие инструментов и механизмов поддержки МСП.

От Самарской области в ключевом отраслевом событии года приняли участие руководитель департамента развития предпринимательства регионального минэкономразвития Лариса Названова и руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга» Наталия Медведева.

«Сегодня все усилия нашей региональной команды направлены на то, чтобы людям, заинтересованным в ведении собственного дела, максимально облегчить доступ к имеющимся в регионе ресурсам. Мы совершенствуем перечень инструментов господдержки, добавляем новые элементы в экосистему поддержки предпринимательства, внедряем новые форматы и практики взаимодействия с бизнес-сообществом», — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Главными темами форума в этом году стали адаптация бизнеса к налоговым изменениям, платформизация экономики. Также участники обсудили программы развития бизнеса участников СВО, инструменты Нацпроекта и развитие креативных индустрий в регионах.

Ключевым событием первого дня форума стала пленарная сессия «Адаптация бизнеса к новым условиям». По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, за малым и средним бизнесом сохраняется роль главного двигателя структурных изменений в экономике. Задача МСП — как можно быстрее адаптироваться к требованиям по повышению производительности труда, растущему влиянию цифровых платформ, кадровому дефициту. При этом ресурсы необходимо сконцентрировать в точках роста, а государство продолжит предоставлять поддержку, ориентируясь на решение конкретных задач.

В рамках своего выступления, министр поблагодарил региональные команды и центры «Мой бизнес» за ежедневную работу с предпринимателями, назвав их проводниками федеральной повестки.

«Вы видите реальные барьеры и точки роста. От того, насколько эффективно работает система взаимодействия и коммуникации с бизнесом, напрямую зависит результат нашей общей работы», — резюмировал Максим Решетников.

В пленарной сессии приняла участие руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга» Наталия Медведева.

«Я говорила о том, что региональные сообщества сейчас играют важную роль в поддержке предпринимательства, являясь "мостиком" между бизнесом и властью. Предложила обмениваться лучшими практиками между сообществами из разных регионов, и здесь, я считаю, Самарская область является примером того, как поддерживают бизнес. После сессии я проводила обучение для руководителей Центров "Мой бизнес" со всей России, рассказывала на примере нашего региона, как выстроена господдержка бизнеса», — прокомментировала Наталия Медведева.

На форуме также прошли «Мастерские лучших практик» – публичные защиты лучших региональных практик по поддержке МСП – финалистов ежегодной Национальной премии «Мой бизнес». Мастерская создает условия для обмена опытом между командами со всей страны, помогает выявлять новые точки роста и лучшие практики для последующего тиражирования.

Самарская область была представлена в номинации «Лучшая практика. Акселерация и рост», где презентовала проект «Платформа роста». Участниками «Платформы роста», запущенной в мае 2025 года, стали 34 предпринимателя Самарской области, они прошли акселерационную программу, получили комплексную поддержку и доступ к инструментам для создания и продвижения товаров на онлайн-платформе Wildberries.

В своем выступлении Лариса Названова озвучила показатели, которых удалось добиться участникам «Платформы роста». Так, за год оборот компаний вырос на 148%, а объем продаж - на 138%.

В Самарской области сеть «Мой бизнес» насчитывает 11 центров, включая региональный Дом предпринимателя. На его площадке размещена вся инфраструктура поддержки бизнеса – образовательные и консультационные услуги, финансовая поддержка, помощь с экспортной деятельностью и др. Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru. Эта работа ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: организаторы форума