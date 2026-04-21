Представители губернии приняли участие во Всероссийском форуме «Мой бизнес»

До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
«Т Плюс» приводит в порядок участки в Самаре, где минувшей зимой проводился ремонт тепловых сетей
150 заявок от творческих групп 40 средств массовой информации поступило на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Конкурсная комиссия журналистского конкурс на призы Губернатора Самарской области приступила к оценке работ
Началось Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. О его старте объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин.
 Вячеслав Федорищев призвал жителей губернии голосовать за объекты для благоустройства
В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на эти цели выделено более 18 млн рублей.
Пять самарских детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Российское общество «Знание» проводит для школьников Самарской области цикл увлекательных мероприятий, посвящённых науке.
Более 2000 самарских школьников и студентов стали участниками лекций Общества «Знание» о науке
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол».
Инициатор строительства акватермального комплекса стал резидентом ТОР «Тольятти»  
Куйбышевский филиал АО «ФПК» открывает сезон майских праздников масштабным железнодорожным путешествием в столицу Урала. Тематический поезд в рамках флагманских проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний» отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбург
Майские выходные на Урале: тематический поезд  отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбур
В Ленинградской области завершился VI Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Представители губернии приняли участие во Всероссийском форуме «Мой бизнес»
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Представители губернии приняли участие во Всероссийском форуме «Мой бизнес»

В Ленинградской области завершился VI Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

В Ленинградской области завершился VI Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В течение двух дней более 200 участников — представители федеральных и региональных органов власти, Центров «Мой бизнес», крупного бизнеса и деловых сообществ — обсуждали развитие инструментов и механизмов поддержки МСП. 
От Самарской области в ключевом отраслевом событии года приняли участие руководитель департамента развития предпринимательства регионального минэкономразвития Лариса Названова и руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга» Наталия Медведева.
«Сегодня все усилия нашей региональной команды направлены на то, чтобы людям, заинтересованным в ведении собственного дела, максимально облегчить доступ к имеющимся в регионе ресурсам.  Мы совершенствуем перечень инструментов господдержки, добавляем новые элементы в экосистему поддержки предпринимательства, внедряем новые форматы и практики взаимодействия с бизнес-сообществом», — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.
Главными темами форума в этом году стали адаптация бизнеса к налоговым изменениям, платформизация экономики. Также участники обсудили программы развития бизнеса участников СВО, инструменты Нацпроекта и развитие креативных индустрий в регионах. 
Ключевым событием первого дня форума стала пленарная сессия «Адаптация бизнеса к новым условиям». По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, за малым и средним бизнесом сохраняется роль главного двигателя структурных изменений в экономике. Задача МСП — как можно быстрее адаптироваться к требованиям по повышению производительности труда, растущему влиянию цифровых платформ, кадровому дефициту. При этом ресурсы необходимо сконцентрировать в точках роста, а государство продолжит предоставлять поддержку, ориентируясь на решение конкретных задач.
В рамках своего выступления, министр поблагодарил региональные команды и центры «Мой бизнес» за ежедневную работу с предпринимателями, назвав их проводниками федеральной повестки. 
«Вы видите реальные барьеры и точки роста. От того, насколько эффективно работает система взаимодействия и коммуникации с бизнесом, напрямую зависит результат нашей общей работы», — резюмировал Максим Решетников.
В пленарной сессии приняла участие руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга» Наталия Медведева.
«Я говорила о том, что региональные сообщества сейчас играют важную роль в поддержке предпринимательства, являясь "мостиком" между бизнесом и властью. Предложила обмениваться лучшими практиками между сообществами из разных регионов, и здесь, я считаю, Самарская область является примером того, как поддерживают бизнес. После сессии я проводила обучение для руководителей Центров "Мой бизнес" со всей России, рассказывала на примере нашего региона, как выстроена господдержка бизнеса», — прокомментировала Наталия Медведева.
На форуме также прошли «Мастерские лучших практик» – публичные защиты лучших региональных практик по поддержке МСП – финалистов ежегодной Национальной премии «Мой бизнес». Мастерская создает условия для обмена опытом между командами со всей страны, помогает выявлять новые точки роста и лучшие практики для последующего тиражирования. 
Самарская область была представлена в номинации «Лучшая практика. Акселерация и рост», где презентовала проект «Платформа роста». Участниками «Платформы роста», запущенной в мае 2025 года, стали 34 предпринимателя Самарской области, они прошли акселерационную программу, получили комплексную поддержку и доступ к инструментам для создания и продвижения товаров на онлайн-платформе Wildberries. 
В своем выступлении Лариса Названова озвучила показатели, которых удалось добиться участникам «Платформы роста». Так, за год оборот компаний вырос на 148%, а объем продаж - на 138%.
В Самарской области сеть «Мой бизнес» насчитывает 11 центров, включая региональный Дом предпринимателя. На его площадке размещена вся инфраструктура поддержки бизнеса – образовательные и консультационные услуги, финансовая поддержка, помощь с экспортной деятельностью и др. Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru. Эта работа ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:   организаторы форума

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
314
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
