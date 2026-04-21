Майские выходные на Урале: тематический поезд  отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбур

Куйбышевский филиал АО «ФПК» открывает сезон майских праздников масштабным железнодорожным путешествием в столицу Урала. Тематический поезд в рамках флагманских проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний» отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбург в праздничные выходные - 01 мая 2026 года.Путешествие спланировано таким образом, чтобы к нему смогли присоединиться жители сразу нескольких регионов, например, в пути следования предусмотрены остановки на таких станциях как Бугуруслан, Абдулино, Приютово, Аксаково, Раевка, Аша, Усть-Катав и Златоуст.

Знакомство с Екатеринбургом начнется с большой обзорной экскурсии: туристы узнают о 300-летней истории города, где ковалась промышленная мощь России и рождались легенды о первом золоте и малахитовых крышах. В центре «Эрмитаж-Урал» путешественники увидят знаменитый Каслинский чугунный павильон, а на легендарной Свердловской киностудии заглянут за кулисы создания культовых отечественных фильмов.

Одним из самых запоминающихся моментов станет поездка на символическую границу Европы и Азии: туристы смогут пересечь черту между двумя частями света прямо на древних Уральских горах и получить именной сертификат на память. Ярким аккордом станет прогулка по местам знаменитого уральского стрит-арта и дегустация местной кухни с горячими шанежками.

Путешествие проходит в удобном формате: в стоимость тура уже входит поездка на комфортабельном двухэтажном поезде, трансфер, питание и экскурсионная программа.

В состав двухэтажного тематического поезда включены современные комфортабельные купейные вагоны, оснащённые системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками, а также вагон-ресторан.

Железнодорожный тур занимает всего два выходных дня, путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье. Это делает поездку удобной для различных категорий путешественников, в том числе семей с детьми.

Телефон горячей линии по вопросам пассажирских перевозок в дальнем следовании Куйбышевской железной дороги: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), сообщает пресс-служба КбшЖД.