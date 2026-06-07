У девушки в Новокуйбышевске нашли больше 30 свертков с наркотиком

В январе текущего года сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Новокуйбышевску поступила информация о том, что 30-летняя ранее судимая за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков местная жительница причастна к сбыту запрещенных веществ.

С целью проверки поступивших сведений оперативники организовали наблюдение и задержали наркозависимую женщину на проспекте Победы, после чего во время личного досмотра, в присутствии понятых, она добровольно выдала 10 свертков с порошком. В ее квартире полицейские обнаружили и изъяли еще 21 подобный сверток. Задержанная пояснила сотрудникам полиции, что изъятое – наркотическое средство, которое она приобрела через тайник-закладку на одной из улиц Самары для дальнейшего незаконного сбыта на территории Новокуйбышевска.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области эксперты установили, что общая масса изъятых у злоумышленницы веществ составляет 31,6 г.

Следственным отделом Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), расследовано и направлено в суд.

Новокуйбышевский городской суд признал доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором суда женщина осуждена к лишению свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.