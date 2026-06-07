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МВД РФ: мошенники притворяются ЖКХ и уведомляют о проверке датчиков дыма

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МВД РФ: мошенники притворяются ЖКХ и уведомляют о проверке датчиков дыма

Мошенники разработали схему, при которой они представляются сотрудниками служб ЖКХ и управляющих компаний для установления контакта с гражданами, говоря им о необходимости замены счетчиков воды или электричества по льготной цене. Об этом 7 июня сообщили в пресс-центре МВД России.

«Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, предлагают заменить счетчики воды или электричества по льготной цене, уведомляют о необходимости проверки дымовых датчиков или вентиляции с требованием оплатить услугу», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным правоохранительных органов, аферисты оказывают на жертв психологическое давление и просят сообщить код из СМС-сообщения якобы для «обновления базы данных». В дальнейшем преступники не только похищают денежные средства, но и пытаются получить полный контроль над поведением людей.

Теги: Мошенники

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