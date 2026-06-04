Молодого самарца обманули при покупке автомобильных колес

В Самаре в полицию обратился 25-летний местный житель, который сообщил, что в оном из мессенджеров увидел объявление о продаже автомобильных колес по низкой цене. Заинтересовавшись данным объявлением, молодой человек связался с продавцом, который убедил его перевести полную стоимость товара. Местный житель перевел денежные средства на указанный счет. После перевода, продавец перестал выходить на связь. Осознав, что он стал жертвой мошенников, молодой человек обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: Будьте бдительны при онлайн‑покупках: слишком низкая цена и требование полной предоплаты через соцсети могут указывать на мошенничество — проверяйте продавца, избегайте переводов на личные карты, используйте защищённые площадки с гарантией сделки, а при подозрении на обман сообщайте администрации платформы и в полицию.