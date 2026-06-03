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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

48-летняя самарчанка стала жертвой мошенников, действовавших под видом её родственницы

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48-летняя самарчанка стала жертвой мошенников, действовавших под видом её родственницы

Потерпевшая получила сообщение в одном из мессенджеров. Отправитель, представившись родственницей, попросил перевести 16 000 рублей в долг. Женщина не заподозрила подвоха и перевела деньги на указанный в сообщении счёт.

Спустя некоторое время самарчанка решила уточнить, дошли ли средства. В ходе разговора настоящая родственница сообщила, что никакой просьбы о займе не направляла, а счёт, указанный в сообщении, ей неизвестен.

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают жителям Самары о необходимости проявлять осторожность при получении финансовых просьб в мессенджерах и соцсетях, даже если сообщение пришло от знакомого человека.

Теги: Мошенники

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