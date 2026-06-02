Женатый житель Самары стал жертвой интернет‑мошенницы

В дежурную часть отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило заявление от 34‑летнего работника одного из автосалонов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Заявитель, состоящий в браке, сообщил, что накануне обращения стал жертвой мошенничества. Как установили полицейские, потерпевший познакомился в сети Интернет с девушкой, которая представилась жительницей Самары. В ходе переписки собеседница предложила встретиться в кинотеатре. Заявитель воспринял предложение всерьёз и согласился на свидание.

В процессе общения злоумышленница под предлогом бронирования места встречи и иных сопутствующих расходов убедила потерпевшего перевести ей денежные средства в размере 19,5 тысяч рублей.

Когда «девушка» не явилась на встречу и прекратила выходить на связь, заявитель осознал, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно‑разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения мошенников.