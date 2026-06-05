мошенники действуют на сервисах поиска автомобильных попутчиков

Мошенники размещают на сервисах поиска автомобильных попутчиков объявления и под предлогом бронирования места отправляют жертвам фишинговые ссылки. Об этом 5 июня сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

«Мошенники размещают привлекательное объявление о поездке, часто от имени водителя-девушки. После того как пользователь «клюет», диалог мгновенно переводится в мессенджер Telegram. Там под благовидным предлогом бронирования места жертве высылается фишинговая ссылка, которая ведет на сайт-клон, визуально неотличимый от официального», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, на поддельной странице человека просят авторизоваться, ввести данные банковской карты, а также подтвердить операцию с помощью одноразового кода из СМС. После этого деньги со счета списываются, а «водитель» исчезает. Кучава призвал россиян не переходить по ссылкам для оплаты, которые отправляются в мессенджерах, а платежи следует проверять исключительно через официальные приложения или сайты с правильным доменом.