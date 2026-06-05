В Самарской области пропали почти 3500 питомцев в 2025 году

В Самарской области за 2025 год зарегистрировали 3467 случаев пропажи домашних животных. Такие данные приводят компания Pet911 и исследовательская организация Kaspersky PetKa.

По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 7,9%. Чаще всего терялись кошки — на них пришлось 2353 случая. Собаки пропадали реже — зафиксировано 1114 инцидентов.

В целом по России в 2025 году зарегистрировали около 180 тысяч случаев потери питомцев. Это на 7% больше, чем годом ранее. Соотношение по видам животных в стране составило 60% кошек и 40% собак.

Исследователи отметили, что 78% потерянных животных удалось найти в течение первой недели. Этот показатель вырос на 7 процентных пунктов относительно предыдущего года.

Самым неблагоприятным месяцем стал июль — тогда зафиксировали более 20 тысяч пропаж по стране. Пиковой датой для исчезновения собак оказалось 1 января: почти 600 случаев связали с использованием фейерверков, пишет Самара Онлайн 24.