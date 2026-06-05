11% самарцев планируют взять отпуск или отгулы к выходным на День России

В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.



Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной рабочей недели получат три выходных подряд, а не четыре, как годом ранее, — с 12 по 14 июня. Доля респондентов, намеренных продлить отдых, присоединив к нему отпуск или отгулы, составляет 11%.



Мужчины чаще женщин планируют брать дополнительные дни (14% против 8% соответственно). Молодежь до 35 лет реже будет продлевать выходные (9%), чем те, кто старше (13%). Среди опрошенных с высшим образованием желающих отдохнуть подольше 15%, среди тех, у кого среднее профессиональное, — лишь 6%.



Большинство опрошенных (59%) ограничатся официальными выходными и не будут ничего присоединять.



Чтобы планировать выходные и отпуска, используйте актуальный производственный календарь SuperJob.



Время проведения: 22 мая — 1 июня 2026 года