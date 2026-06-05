В теплицах Кинельского района работали 24 мигранта без необходимых разрешительных документов

Полицейскими с целью профилактики, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства проводятся проверочные мероприятия в местах компактного проживания и трудовой деятельности иностранных граждан. Такие рейды носят системный характер и направлены не только на выявление нарушений, но и на профилактику нелегальной миграции, обеспечение общественной безопасности и защиту рынка труда.

Недавно одним из объектов проверки стал тепличный комплекс на территории Кинельского района. В ходе мероприятия сотрудники полиции проверили более 30 иностранных граждан, тщательно изучив их документы, подтверждающие право на пребывание и трудовую деятельность в Российской Федерации. Особое внимание уделялось наличию разрешений на работу, действительности миграционных карт и соблюдению сроков пребывания. Проверка проходила с соблюдением всех процессуальных норм и с обеспечением безопасности как сотрудников, так и проверяемых лиц.

В ходе рейда полицейские задержали 24 иностранца, осуществляющих трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов. В отношении каждого задержанного составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». По итогам рассмотрения дел нарушителям назначены административные штрафы общей суммой порядка 50 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу по установлению и привлечению к ответственности работодателя, привлекшего к труду иностранных граждан без разрешительных документов. После установления личности и местонахождения правонарушителя он будет привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства без разрешения на работу либо патента».

Такие рейдовые мероприятия и последующие процессуальные действия служат укреплению правопорядка и защите законных интересов как граждан РФ, так и иностранных работников, соблюдающих установленные правила.