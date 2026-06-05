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Самарские компании заметно активизировались в поиске сотрудников к лету

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Самарские компании заметно активизировались в поиске сотрудников к лету

По данным российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, этой весной работодатели направили соискателям значительно больше приглашений на вакансии, чем зимой. Эксперты связывают такую динамику с традиционным сезонным оживлением рынка труда.

В Самарской области в топ-10 профессиональных сфер с наиболее высокой динамикой роста спроса на сотрудников этой весной вошли искусство, развлечения и массмедиа — число приглашений на вакансии здесь выросло на 55% (с 15,9 тыс. до 24,7 тыс.), маркетинг, реклама и PR — на 49% (с 37,4 тыс. до 55,7 тыс.) и медицина, фармацевтика — на 43% (с 11,7 тыс. до 16,8 тыс.). Также в число лидеров вошли юристы — рост на 34% (с 5,1 тыс. до 6,8 тыс.), высший и средний менеджмент — на 34% (с 7,1 тыс. до 9,6 тыс.), туризм, гостиницы и рестораны — на 34% (с 37,3 тыс. до 49,9 тыс.), автомобильный бизнес — на 30% (с 2,9 тыс. до 3,8 тыс.), финансы и бухгалтерия — на 29% (с 25,5 тыс. до 32,9 тыс.), безопасность — на 28% (с 7,6 тыс. до 9,7 тыс.), а также строительство и недвижимость — на 23% (с 57,9 тыс. до 71,4 тыс.).

Тренд на сезонный рост найма характерен для всего Приволжского ФО. Наиболее высокую динамику этой весной показала Чувашская Республика, где число приглашений на вакансии в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга выросло на 357% (с 0,7 до 3,2 тыс.). На втором месте — Удмуртская Республика с ростом в той же профессиональной сфере на 144% (с 0,6 до 1,5 тыс.). В Саратовской области количество приглашений на вакансии в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга стало больше на 115% (с 1 тыс. до 2,2 тыс.). В Ульяновской области наиболее заметный рост зафиксирован в автомобильном бизнесе — на 78% (с 0,7 до 1,2 тыс.). В Республике Мордовия спрос на специалистов в сфере финансов и бухгалтерии увеличился на 75% (с 1,3 тыс. до 2,3 тыс.).

Высокую динамику также продемонстрировали Нижегородская область, где число приглашений на вакансии в сфере высшего и среднего менеджмента выросло на 71% (с 10,3 тыс. до 17,7 тыс.), Республика Башкортостан — в сфере закупок (+70%, с 4 тыс. до 6,7 тыс.), Республика Марий Эл — в информационных технологиях (+68%, с 2,8 тыс. до 4,6 тыс.), Удмуртская Республика — в автомобильном бизнесе (+62%, с 2,1 тыс. до 3,3 тыс.) и Кировская область — в сфере безопасности (+61%, с 0,7 до 1,1 тыс.).

«Работодатели Самарской области заметно усилили поиск сотрудников этой весной. Наиболее высокую динамику показали сферы искусства, развлечений и массмедиа, маркетинга и PR, а также медицина и фармацевтика. При этом рост числа приглашений на вакансии наблюдался и в других профессиональных областях — среди руководителей, юристов, специалистов финансовой сферы, а также в туризме, строительстве и автомобильном бизнесе. Это указывает на достаточно широкий спрос на специалистов со стороны бизнеса и сезонное оживление рынка труда региона», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Теги: Опрос

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