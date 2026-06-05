37% самарцев используют обед для перезагрузки, но половина предпочитает есть с коллегами

Авито Работа провела опрос более 8 000 работающих россиян и выяснила, что обеденный перерыв для многих сотрудников — не только время для приема пищи, но и возможность отвлечься от рабочих задач и сменить обстановку. Так, 37% опрошенных считают главной ценностью обеда возможность восстановить силы и перезагрузиться в середине дня. Еще 39% используют это время, чтобы выйти из рабочего пространства и прогуляться, а 16% — чтобы побыть наедине с собой и переключиться от общения.

Неформальное общение с коллегами и укрепление командных связей важно для 15% респондентов. Еще 10% за обедом обмениваются рабочими новостями в неформальной обстановке — столько же решают личные задачи.

Кроме того, 11% участников опроса отметили, что обед помогает поддерживать отношения с партнерами и клиентами. Для 8% перерыв на обед становится способом быстрее адаптироваться и познакомиться с коллегами, особенно в новой команде. Еще 11% жителей Самары считают, что совместные обеды помогают укреплять чувство принадлежности к компании и корпоративной культуре, а 4% респондентов во время обеда выстраивают коммуникацию с руководителями и смежными командами.

«Результаты опроса показывают, что женщины чаще воспринимают обеденный перерыв как возможность восстановить эмоциональный и физический ресурс в течение рабочего дня. Так, о перезагрузке во время обеда говорили 46% женщин против 40% мужчин. Кроме того, женщины чаще используют это время для короткой смены обстановки и прогулки — 33% против 27% среди мужчин. Можно предположить, что для многих сотрудниц обед становится важным инструментом поддержания рабочего баланса и снижения нагрузки в течение дня. При этом мужчины в среднем проводят за обедом немного больше времени — около 34 минут против 30 минут у женщин», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Обед также остается важной частью неформального общения в коллективе. Более половины работающих жителей Самары (52%) чаще всего обедают с коллегами из своей команды. Около трети (31%) предпочитают есть в одиночку. 14% респондентов объединяются за обедом с коллегами из других отделов. Чаще всего с коллегами из своей команды обедают строители и ремонтники (59%), работники промышленности (58%), младший и старший медперсонал (54%). В одиночку же чаще всего обедают фрилансеры (53%), водители и курьеры (53%), а также специалисты службы поддержки (50%).

При этом компенсация питания остается довольно востребованным элементом корпоративного пакета. Для 31% работающих самарцев оптимальной была бы фиксированная компенсация обедов в размере до 500 рублей в день. Еще 23% считают комфортной сумму от 501 до 999 рублей ежедневно.