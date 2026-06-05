Жительница Самарской области осуждена за фиктивную регистрацию 27 иностранных граждан

Сотрудники полиции установили, что безработная ранее не судимая жительница Тольятти, в период с января по ноябрь прошлого года, по месту своей регистрации, где в многоквартирном доме проживает с несовершеннолетними детьми, незаконно поставила на миграционный учет 27 иностранных граждан, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества граждан не предназначено.

При подаче документов на регистрацию в территориальном отделе по вопросам миграции женщина неоднократно предупреждалась полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказалась.

В ходе проверки соблюдения иностранными гражданами правил миграционного учета, участковыми уполномоченными полиции Отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти установлено, что несколько десятков человек зарегистрированы в одной квартире и по месту регистрации не проживают.

Собственница жилища призналась, что за вознаграждение в размере 13,5 тысяч рублей фиктивно зарегистрировала у себя 27 иностранных граждан. Сотрудниками полиции Управления МВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта возбуждено, соединено в одно производство и расследовано 19 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ», и вместе с обвинительным актом передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимая в судебном заседании вину признала и раскаялась. Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции доказательства и, с учетом всех обстоятельств, назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.