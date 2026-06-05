На Ново-Садовой в Самаре горел заброшенный многоквартирный дом

В Октябрьском районе Самары вечером 4 июня произошёл пожар в неэксплуатируемом четырёхэтажном доме на улице Ново-Садовой, 175. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 21:12. По данным ведомства, огонь распространился на площади около 150 квадратных метров. Дом пустовал.

На месте работали 30 пожарных и 8 единиц техники. В 22:40 возгорание было локализовано, а в 00:54 — полностью ликвидировано.

По предварительным данным, пострадавших нет, пишет Самара-МК.