Половина жителей Приволжья старше 55 лет готова сменить профессию или уже пробует новые сферы

Авито Работа провела опрос среди 2000 россиян в возрасте от 55 лет, чтобы выяснить, что они ценят в работе и чего ждут от работодателей. Опрос показал, что больше половины (60%) жителей Приволжского федерального округа старшего возраста продолжают работать. При этом уровень занятости существенно различается в зависимости от возраста: среди респондентов 55–64 лет в настоящий момент трудятся 70%, тогда как в группе старше 65 лет — 39%.

Чаще всего респонденты старшего возраста работают полный день (40%). У мужчин этот показатель выше и достигает 45%, у женщин — 36%. Еще 11% опрошенных подрабатывают время от времени, а 8% работают неполный день.

При этом, если говорить о предпочтениях самих опрошенных, картина смещается в сторону более гибких форматов занятости. Наиболее комфортным вариантом для жителей Приволжского федерального округа в возрасте от 55 лет остается полный рабочий день (34%), однако 19% предпочитают гибкий график, столько же — неполный рабочий день, а 15% считают наиболее удобной удаленную работу. Женщины заметно чаще мужчин выбирают неполную занятость (21% против 11% у мужчин) и дистанционный формат (18% против 11% у мужчин).

Самое важное для работающих и желающих работать жителей Приволжского федерального округа — дополнительный доход (47%). Почти столько же (38%) опрошенных ценят стабильность и надежность, почти треть (29%) — комфортный график, столько же (29%) — удобное расположение работы. Одинаково важны для жителей Приволжского федерального округа спокойная атмосфера в коллективе (22%) и общение с людьми (22%). Для 12% респондентов важным остается ощущение собственной ценности.

Кроме того, многие жители Приволжского федерального округа старшего возраста сохраняют интерес к профессиональному развитию и новым карьерным возможностям. 4% респондентов уже пробуют себя в новой сфере, еще 16% заявили, что им это интересно, а 28% допускают такую возможность при подходящих условиях. Среди участников опроса 55–64 лет интерес к смене профессии выражен сильнее, чем в группе 65+: 17% хотели бы попробовать себя в новой сфере (против 11% среди респондентов старше 65 лет), а 35% готовы рассмотреть такой вариант при наличии подходящей возможности (против 25% среди респондентов старше 65 лет).

После выхода на пенсию жители Приволжского федерального округа старшего возраста чаще всего рассматривают гибкие форматы занятости. Наиболее привлекательным вариантом стала подработка для дополнительного дохода — ее выбрали 24% респондентов. Еще 17% предпочли бы удаленную работу, а по 13% — частичную занятость и работу по специальности. Продолжать работать по специальности планируют 13% опрошенных, еще 3% хотели бы открыть собственное дело, столько же (3%) — творческую деятельность.

Одновременно жители Приволжского федерального округа старшего возраста ждут от работодателей большей устойчивости и адаптации условий труда под свои потребности. Самой ценной мерой поддержки после выхода на пенсию респонденты назвали стабильность и уверенность в завтрашнем дне (32%). Более четверти (26%) респондентов считают важным возможность работать удаленно, а 15% — комфортные условия труда. 8% опрошенных хотели бы дружелюбный коллектив, еще 5% отметили значимость корпоративных программ для сотрудников старшего возраста, а 4% — обучения новым навыкам.