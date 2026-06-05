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Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
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В Самарской области отметят Пушкинский день и День русского языка

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В Самарской области отметят Пушкинский день и День русского языка

В6 июня Самарская область присоединится к мероприятиям в честь Пушкинского дня и Дня русского языка. В этот день отмечается день рождения великого поэта, ставшего символом красоты и величия русской речи. Александр Сергеевич Пушкин – культурный код, который объединяет нас, где бы мы ни находились.

Пушкинское общество приглашает всех желающих принять участие в торжественной церемонии возложения цветов в 11.00 в сквере имени Пушкина в Самаре, в 12.00 в Иверской обители прозвучит колокольный звон в честь дня рождения поэта. В летнем дворике Самарской публичной библиотеки пройдет литературно-музыкальная гостиная с участием членов Пушкинского общества, для детей – творческий мастер-класс.

6 июня в 10:30 Самарская областная библиотека для слепых приглашает на площадке парка Щорса в клуб выходного дня для детей и их родителей «Литературный скверик».

6 июня в 14:00 Музей Алабина приглашает на встречу «Истории родного языка» для ценителей сказок А.С. Пушкина. Участники вместе с Котом Ученым соберут сказочные сюжеты из фрагментов, найденных на экспозиции, а затем создадут теневой театр на основе удивительного мира сказок писателя.

6 июня в 14:00 в Литературном музее пройдет лекция «Пушкинская речь Ф. М. Достоевского: смысл и тайна».   Лектор Сергей Семенов поделится мыслями, как слово великого поэта отозвалось в других великих устах.

6 июня в 16:00 Самарская областная научная библиотека проведет настоящий бал «Друзья, прекрасен наш союз». Мероприятие пройдёт с участием клуба историко-бытового танца «Свита». На литературной части бала прозвучат голоса из разных стран: иностранные студенты прочтут стихотворения Пушкина на русском и своих родных языках. Также гости вечера узнают интересные факты о переводах произведений поэта и смогут посоревноваться на знание его творчества. Танцевальная часть программы будет представлена танцами, которые традиционно исполнялись на балах и светских мероприятиях во времена поэта.

6 июня в 18:00 спектакль «Евгений Онегин» на сцене Самарского театра драмы им. Горького представит Краснодарский академический театр драмы. Евгений Онегин приезжает в деревню за дядиным наследством и надеется, что смена обстановки развеет тоску, вызванную высшим светом. Но пасторальные пейзажи недолго занимают столичного повесу. Он сходится с юным и восторженным Владимиром Ленским, но не может оценить его дружбы, как не может оценить и чистой искренней любви Татьяны Лариной.

 

6 июня в 18:00 спектаклем «Барышня-крестьянка» Драматического театра города Вольск на сцене театра «СамАрт» будет торжественно открыт самарский этап Всероссийского проекта «Театральный поезд».

Лёгкая, увлекательная история любви детей двух враждующих дворянских семейств. В основе сюжета - конфликт соседей-помещиков и вспыхнувшее вопреки их нелепой вражде чувство между их «случайно» познакомившимися детьми. Всё тайное когда-то становится явным. Любовь - это сила, преодолевающая любые преграды, в том числе и социальную разобщённость слоёв.

 

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