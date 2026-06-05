Билайн признан хост-оператором первого выбора для виртуальных операторов

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Билайн — лидер по количеству виртуальных операторов мобильной связи (MVNO, включая схему Smart MVNO) на своей сети и хост-оператор первого выбора в России. Такой вывод содержится в исследовании ComNews Research, посвященном развитию российского рынка MVNO по итогам 2025 года.

Согласно исследованию, на инфраструктуре Билайна работает не менее 40 MVNO. Среди наиболее заметных проектов Билайна последних лет эксперты называют запуск «Альфа-Мобайл» в партнерстве с «Альфа-Банком», старт банковского оператора «Солидарность Мобайл», а также развитие сотрудничества с «Т-Мобайл».

Авторы исследования отмечают, что в 2025–2026 годах Билайн существенно усилил свои позиции, благодаря запуску нового формата Smart MVNO, который позволяет партнерам выводить на рынок собственные телеком-продукты в максимально короткие сроки и с минимальными инвестициями. В рамках этой модели Билайн берет на себя техническую и инфраструктурную составляющие проекта, включая работу сети, биллинг, SIM-карты и выполнение регуляторных требований — всё это позволяет партнерам сосредоточиться на развитии продукта и работе со своей аудиторией.

По мнению аналитиков ComNews Research, активность Билайна на рынке банковских MVNO, успешная реализация новых проектов и развитие технологической платформы позволяют говорить о компании как о хост-операторе первого выбора для новых виртуальных операторов.

Согласно исследованию, объем российского рынка MVNO по итогам 2025 года достиг 111 млрд рублей, а количество обслуживаемых виртуальными операторами SIM-карт превысило 40 млн. Авторы исследования отмечают высокий потенциал дальнейшего роста рынка и прогнозируют увеличение интереса к MVNO со стороны банков, компаний электронной коммерции и технологических экосистем.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Мы рассматриваем рынок MVNO как один из важных драйверов развития телеком-индустрии. Наша задача — предоставить партнерам не просто доступ к инфраструктуре, а полноценную платформу для быстрого запуска и масштабирования собственных цифровых сервисов. За последний год мы значительно расширили возможности для партнеров, запустили формат Smart MVNO и реализовали ряд крупных проектов вместе с ведущими игроками финансового рынка. Для нас высокая оценка со стороны отраслевых аналитиков — это подтверждение того, что выбранная стратегия отвечает потребностям рынка».

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Фото: пресс-служба Билайна