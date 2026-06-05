В День эколога самарцев приглашают присоединиться к акции «Бумбатл»

5 июня, в День эколога, на сайте бумбатл.рф открывается регистрация участников Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». В зачёт принимаются акты о сдаче макулатуры на переработку, оформленные

с 1 марта 2026 года. Организаторами акции выступают АНО «Национальные приоритеты» совместно с Движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России.

Присоединиться к «БумБатлу» могут школьники, студенты, семьи, представители бизнеса, некоммерческих организаций. Для участия необходимо собрать макулатуру, сдать её в ближайший пункт приёма

и загрузить подтверждающий акт на сайт бумбатл.рф. Подведение итогов

и награждение победителей будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки 15 ноября.

«БумБатл» помогает формировать у жителей страны привычки ответственного потребления, раздельного сбора и сортировки отходов, внося вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Ее основой является создание современной инфраструктуры, которая появляется в России при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». С 2019 года в эксплуатацию введено более 380 объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. По итогам 2025 года в регионах установлено 12 тыс. новых контейнерных площадок и 61 тыс. контейнеров.

«Экономика замкнутого цикла предполагает максимально эффективное использование ресурсов, когда отходы становятся сырьем для производства новой продукции. Уже сегодня в России сортировку проходят более 58% ТКО, а к 2030 году этот показатель достигнет 100%. Важную роль в этом процессе играет участие граждан. Акция “БумБатл” показывает, что вклад каждого — от воспитанника детского сада до сотрудника компании — имеет значение: когда миллионы людей объединяются вокруг одной цели, это дает ощутимый результат», — подчеркнул Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В июне финалисты и активные участники «БумБатла» посетят передовые предприятия по переработке бумаги. Наглядная демонстрация производственных процессов позволит ребятам увидеть изнутри сложный путь превращения отходов в новые полезные вещи, трансформируя абстрактные знания о раздельном сборе мусора в осязаемый и понятный алгоритм.

«“БумБатл” — масштабный экологический проект, который объединяет людей по всей стране. Только в прошлом сезоне в акции участвовали более 2,5 миллиона человек. Это свидетельствует о том, что всё больше россиян начинают осознанно относиться к потреблению ресурсов и понимают, что даже небольшие действия способны приносить ощутимую пользу окружающей среде. Мы продолжим поддерживать экологические инициативы в регионах и создавать возможности для участия в них как можно большего числа людей», — отметил председатель совета Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Дополнительно участники акции могут побороться за призы в конкурсе креативных постов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», рассказывая о переработке и повторном использовании бумаги, с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.

Фото: «“БумБатл”