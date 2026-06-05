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«Знание» анонсировало привилегии за лекторскую деятельность

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Российское общество «Знание» запустило систему привилегий для своих лекторов. Участники программы получат доступ к уникальным возможностям: от бесплатных путешествий до номинирования на государственные награды.

Российское общество «Знание» запустило систему привилегий для своих лекторов. Участники программы получат доступ к уникальным возможностям: от бесплатных путешествий до номинирования на государственные награды. Стать лектором Общества «Знание» можно, подав заявку на официальном сайте. Система привилегий реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Программа дает официальное признание достижений в просвещении: удостоверения лектора Общества «Знание», благодарственные письма от «Знания» и руководства просветительской организации. Для наиболее активных лекторов предусмотрено номинирование на общественные, региональные и федеральные государственные награды.
Одним из ключевых направлений станет поддержка профессионального роста лекторов. Просветители смогут участвовать в отборе на закрытые образовательные программы Центра знаний «Машук», получить доступ к закрытому курсу ораторского мастерства на Знание.Академия, а также приглашения на закрытые мероприятия Общества «Знание» и партнеров.
Система привилегий открывает дополнительные возможности продвижения личного бренда лектора. Среди них — публикация профиля на сайте Общества «Знание» и предоставление экспертных комментариев по запросам средств массовой информации.
Для участников программы предусмотрены памятные подарочные наборы с символикой Общества «Знание». Лекторы высшей категории также смогут получить недельную путевку в санаторно-курортный комплекс «Знание» и сертификат на поездку от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».
«За 5 лет Общество «Знание» объединило под своей эгидой 32 тысячи лекторов со всей страны. Через систему привилегий мы предлагаем им понятную траекторию роста внутри этого большого сообщества и делаем процесс поощрений максимально прозрачным. Мы намерены последовательно укреплять престиж лектора «Знания» и расширять возможности для обладателей этого статуса. Для этого мы приглашаем в систему привилегий широкий спектр партнеров: государственные органы, коммерческие, некоммерческие и общественные организации, заинтересованные в развитии просветительской деятельности в России», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Участникам-студентам доступны сертификаты о просветительской деятельности: для учета часов педагогической практики или номинирования на повышенную государственную академическую стипендию.
Каждый лектор может отслеживать свое место в рейтинге участников системы привилегий через личный кабинет. Там же можно ознакомиться с доступными привилегиями и оформить заявку на их получение. 
Уже прошло пилотное тестирование системы привилегий. В нем приняли участие 2 683 лектора из всех регионов России. С 1 января по 31 мая они провели 4 754 выступления для 125 тысяч человек. Больше всего просветительских лекций проведено в Ростовской области (345), Московской области (273), Чувашской Республике (220), Волгоградской области (228) и Кемеровской области (197). Один участник пилота показал незаурядный результат — 153 выступления за полгода.

Старт системе привилегий был дан на полях Петербургского международного экономического форума.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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