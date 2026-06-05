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Равный - равному: участники СВО помогают трудоустраиваться своим боевым товарищам

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Участники СВО трудоустраиваются в Кадровые центры, на своем рабочем месте помогая своим боевым товарищам вернуться к мирной жизни.

Помощь в обеспечении занятости участникам СВО и членам их семей – один из приоритетов работы регионального министерства труда, занятости и миграционной политики и Кадровых центров «Работа России» Самарской области. Участники СВО трудоустраиваются в Кадровые центры, на своем рабочем месте помогая своим боевым товарищам вернуться к мирной жизни. Подход «равный – равному» дает возможность работать с участниками СВО и их близкими максимально эффективно.
Игорь Соловьев завершил службу в мае 2024 года после тяжелого ранения, сейчас работает консультантом Кадрового центра «Работа России» Самарской области. Он курирует семь муниципалитетов, в том числе занимается организацией деятельности Клубов «Работа для СВОих».
«После возвращения из зоны проведения специальной военной операции не покидало чувство, что я и дальше должен быть полезен обществу, - поделился Игорь Соловьев. - Работая в Кадровом центре, я помогаю ветеранам специальной военной операции в трудоустройстве, переобучении, повышении квалификации». 
Ведется активная работа с работодателями, в целях трудоустройства ветеранов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, работодатели информируются о мерах поддержки, которые они могут получить в рамках национального проекта «Кадры».
В организации взаимодействия с участниками СВО особую роль играют Клубы «Работа для СВОих», они проходят в рамках партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией».
«Клубы «Работа для СВОих» созданы как единое окно для решения вопросов участников специальной военной операции, - отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Самарской области Наталья Чегодаева. – Вопросы, с которыми обращаются ветераны СВО это - трудоустройство, организация самозанятости, лечение, восстановление документов и другие. И конечно клуб - это площадка для общения. Клубы действуют во всех 32 территориальный кадровых центрах».
Очередное заседание Клуба «Работа для СВОих» в Новокуйбышевске было посвящено мерам государственной поддержки и санаторно-курортному лечению для ветеранов СВО и членов их семей. На встречу с участникам СВО пришли представители администрации города и Социального фонда РФ. 
«На заседании Клуба ребята встречаются, обсуждают насущные проблемы, считаю, что важно иметь надежный тыл и уверенность в будущем после возвращения из зоны СВО, - подчеркнул ветеран СВО, участник второго потока региональной программы «Школа героев» Вячеслав Лушенко. - В администрации города я работаю с 2023 года, помогаю ветеранам по всем возникающим у них вопросам».
Вячеслав Лушенко рассказал участникам встречи о своем опыте возвращения к мирной жизни и обучения в «Школе героев».
В завершении встречи определили темы для следующих заседаний Клуба. Ветераны СВО обозначили вопросы, которые они хотели бы обсудить с представителями профильных ведомств. 
Узнать больше о Клубах «Работа для СВОи» можно в территориальных  кадровых центрах и по телефону контакт-центра Кадрового центра «Работа России» - 8-800- 302-15-44.

 

Фото: Минтруд Самарской области

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