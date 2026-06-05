На дублере Московского шоссе в Самаре приступили к укладке асфальта

Строительство дублера Московского шоссе на участке от ТЦ «Metro» до Северного переулка в Самаре выходит на финишную прямую. Подрядная организация приступила к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Работы на одном из самых ожидаемых инфраструктурных объектов активно застраиваемой территории города идут по графику. Параллельно с укладкой асфальта ведется переустройство сетей газопровода и водовода, прокладка подземных кабелей освещения. Система ливневой канализации уже полностью готова.

Напомним, строительство недостающего участка системы дублеров ключевой автомагистрали Самары стартовало осенью 2025 года. Проект предусматривает создание современной двухполосной дороги для движения транспорта «из города», а также обустройство отдельных пешеходной и велосипедной зон. Верхний слой покрытия выполнят из щебёночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем — это гарантирует износостойкость и долговечность трассы.

Полностью завершить строительство планируется в ноябре 2026 года. Новая дорога перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на Московское шоссе в часы пик и обеспечит удобный подъезд к строящемуся жилому микрорайону на месте бывшей 94-й воинской части (где возводят дома для переселенцев из аварийного фонда и детей-сирот).

«Ход строительства дублёра мы держим на постоянном контроле. Важно, чтобы работы велись качественно и без отставаний от графика. Эта дорога нужна жителям города: она разгрузит Московское шоссе и заметно улучшит транспортную доступность целого микрорайона», — прокомментировал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Фото: департамент информационной политики СО