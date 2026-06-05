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В губернии пройдет конкурс профмастерства среди механизаторов

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На площадке Самарского государственного аграрного университета в Усть-Кинельском пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор».

На следующей неделе на площадке Самарского государственного аграрного университета в Усть-Кинельском пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор».  Конкурс организован в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».
Организатор конкурса «Лучший по профессии» - Минтруд России, оператор конкурса - ВНИИ труда. В Самарской области конкурс проводится региональным министерством труда, занятости и миграционной политики. 
 «Агропромышленный комплекс играет большую роль в социально-экономическом развитии региона, и мы активно привлекаем кадры на предприятия АПК, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Конкурс профмастерства среди механизаторов проводится, чтобы привлечь внимание и к конкретной профессии, и к отрасли в целом, показать, что сегодня престижно работать в сельском хозяйстве».
Во время конкурса участников ждут теоретические и практические задания. Теория включает тестирование и решение кейс-задачи. В практическую часть вошли три модуля: «Автопилот», «Двигатель и точные измерения», «Гидравлическая система».
В Самарской области призеры регионального этапа получат денежные призы: 100 тыс. руб. – за первое место, 50 тыс. руб. – за второе место, 30 тыс. руб. – за третье место. Победитель представит регион на федеральном этапе в Тамбовской области.
В июне также пройдет региональный этап по еще одной номинации сферы АПК. За звание лучшего будут соревноваться сыровары Самарской области.

 

Фото:   минтруд СО

Теги: Самара

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