В Госдуме предложили проверять автомобили со знаком "Инвалид" по реестру

В Госдуме предложили обязать сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком "Инвалид" по реестру. Сейчас наличие такого знака на стекле фактически освобождает водителя от дополнительного контроля. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас специальный знак можно свободно купить и использовать незаконно — например, чтобы парковаться на местах для инвалидов. При этом действующие нормативные акты не обязывают дорожную полицию перепроверять, есть ли машина в соответствующем реестре.

В Госдуме настаивают, чтобы инспекторы при визуальном обнаружении знака проверяли, легально ли он используется. Это позволит оперативно привлекать нарушителей к ответственности.

О необходимости таких проверок говорят и сами люди с инвалидностью. Выделенные для них парковочные места зачастую заняты посторонними, что и стало поводом для разработки поправок.