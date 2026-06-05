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«РКС-Самара» в 2025 году вложили в развитие водоснабжения и водоотведения Самары 2,4 миллиарда рублей

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«РКС-Самара» в 2025 году вложили в развитие водоснабжения и водоотведения Самары 2,4 миллиарда рублей

«РКС-Самара» в 2025 году реализовали мероприятия по развитию водопроводно-канализационного хозяйства города на 2,4 миллиарда рублей: 1,6 млрд по инвестиционной программе и 820 млн по производственной.

Об этом и других результатах работы рассказали руководители предприятия представителям общественности, СМИ, органов власти и бизнес-партнёрам на годовом отчёте. Такое мероприятие компания проводит ежегодно по собственной инициативе. Для сотрудников предприятия важно вести постоянный открытый диалог с властью и жителями.

Основными проектами в 2025 году стали: строительство двух водоводов Д-1000 мм в Куйбышевский район города Самары и часть Волжского района Самарской области в рамках федеральной программы «Чистая вода», модернизация насосно-фильтровальных станций, водоводов, перекладка участков Главного Безымянского коллектора.

Помимо этого, «РКС-Самара» в 2025 году:

- переложили 23,9 км водопроводных и канализационных труб и построили 15,8 км новых сетей водоснабжения и водоотведения;

- устранили более 5000 канализационных засоров;

- сделали 251 343 лабораторных исследования природной и питьевой воды и 68 972 исследования сточной воды;

-   выпустили в Волгу 219 859 мальков толстолобика.

Всего, начиная с 2013 года, «РКС-Самара» инвестировали в систему водоснабжения и водоотведения нашего города более 14 миллиардов рублей.

Не остались без внимания и проблемные вопросы. Специалисты предприятия рассказали о большой работе, которую они делают, чтобы предотвращать канализационные засоры, как они борются с незаконным сливом жидких бытовых отходов в неположенных местах, какое содействие нужно от жителей и власти.

Также обсудили деятельность транзитных организаций, которые скупают новые водопроводные сети. В результате «РКС-Самара» несёт дополнительные расходы на транспортировку воды до потребителей. Эти средства могли бы быть направлены на модернизацию и ремонт инфраструктуры.

Во всех вопросах ресурсоснабжающее предприятие получает информационную и организационную поддержку органов власти.

Глава города Самары Иван Носков подчеркнул открытость компании: «Открытый отчёт компании «РКС-Самара» - удобный и правильный формат работы. За прошлый год мы выстроили конструктивное взаимодействие, которое позволяет оперативно решать возникающие вопросы в интересах жителей Самары. Основная задача на ближайшие годы – увеличить объёмы замены и капремонта коммуникаций, тем самым сократить износ сетей. Только за прошлый год город передал на обслуживание компании 180 км ранее бесхозяйных сетей. В течение этого года стоит задача вместе отстроить сроки и качество работ подрядных организаций после вскрытий, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Уверен, со всеми задачами на благо города мы вместе справимся».

Депутат Думы г.о. Самара Максим Венедиктов поделился опытом взаимодействия с «РКС-Самара»: «Мы с вами активно сотрудничаем много лет по всем вопросам водоснабжения и водоотведения. Где-то, конечно, надо усиливаться: по количеству бригад, по качеству работы. Но важно отметить, что так открыто, как СКС, не работает никто. За это вам спасибо! Я хочу вам пожелать, чтобы все ваши благие задумки воплотились в жизнь. И от нас вы всегда получите поддержку. Я заметил, что у жителей моего округа отношение к СКС улучшилось – благодаря открытости и быстроте реагирования. Хорошо, если так будет по всему городу!».

Руководитель ЦУР Самарской области Екатерина Сидорова отметила налаженную обратную связь с жителями: «Хочу поблагодарить вашу команду: и тех, с кем ЦУР работает по обратной связи, и тех, кто работает на объектах. Люди сообщают в соцсети о проблемах, и отмечу, что ответы от компании получают оперативно: в течение часа, а иногда и быстрее. Это очень важно, мы с вами вместе помогаем жителям получать нужную и полезную информацию».

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков, подводя итоги, сказал: «2025 год был на предприятии годом взаимодействия. Мы выстраивали продуктивное сотрудничество с областью, городом, жителями. Судя по результатам работы, нам это удалось».

Теги: РКС-Самара

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