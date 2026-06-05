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17 управленцев Самарской области вышли в финал конкурса Лидеры России

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17 управленцев Самарской области вышли в финал конкурса Лидеры России

280 сильнейших управленческих команд страны вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В их числе 17 управленцев из Самарской области. Напомним, финальные мероприятия конкурса «Лидеры России. Команда» пройдут 9-13 июня
в Мастерской управления «Сенеж», итоги будут подведены 14 июня.

Результаты онлайн-полуфиналов конкурса «Лидеры России. Команда» подвел генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. В рамках Петербургского международного экономического форума он отметил основные тенденции в облике современного сильного управленца и рассказал, кто вышел в финал проекта в этом сезоне: «В финал шестого сезона вышли 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. С каждым новым сезоном мы видим тенденцию, что опыт «молодеет»: в конкурс приходят руководители с большим управленческим и личным бэкграундом, при этом это человек среднего или даже молодого возраста. В среднем наш финалист – это управленец от 35 до 44 лет, находящийся на пике своей профессиональной формы. Обращу внимание, что каждый четвертый финалист – это молодой управленец от 25 до 34 года, есть и такие, кто моложе 25 лет – это 27 финалистов! Если на этапе регистрации в конкурс приходят участники с разным уровнем управленческого опыта, то финал конкурса объединяет прежде всего тех, кто давно и результативно управляет людьми, проектами или организациями, в среднем 10 лет. Более 80% финалистов – это действующие руководители от уровня начальника отдела и выше. Командный формат показал главное – коллективное участие существенно укрепляет доверие управленцев друг другу и напрямую влияет на результат работы».

Самарскую область в финале конкурса «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют 17 управленцев: 8 участников категории «Управленческие команды корпораций», 5 участников в категории «Государственные управленческие команды», 4 участника в категории «Сборные управленческие команды». Среди участников представители Правительства Самарской области, а также компаний в сфере промышленности, спорта, информационных технологий. Всего на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» было подано 1487 заявок от жителей Самарской области.

Участники финала в основном занимают руководящие позиции различного уровня от начальников отделов до первых лиц организаций. Среди них есть руководители организаций и их заместители, руководители крупных подразделений, каждый девятый финалист топ-менеджер или собственник бизнеса. К финалу чаще всего приходят конкурсанты в пик активной фазы карьеры с опытом от 5 до 15 лет, их около трети – 31%. Еще 15% составляют управленцы высокой квалификации с долгосрочным опытом от 10 до 15 лет, а 84 финалиста демонстрируют особо длительный стаж – более 20 лет. А каждый пятый финалист – это начинающий управленец с опытом от 2 до 5 лет.  

Глава Президентской платформы «Россия – страна возможностей» отметил, что анализ данных отдельных участников позволил выявить четыре основных типажа управленческих команд, приглашенных в финал конкурса «Лидеры России»: «Во-первых, это так называемые «Линейные управленцы», которые состоят из руководителей среднего управленческого звена – в таких командах, кстати, преобладают женщины-лидеры от 35 лет. Это команды, обеспечивающие повседневную операционную работу. Второй тип команд мы условно назвали «Экспертные менеджеры», это коллективы высокоуровневых специалистов, обладающих глубокими отраслевыми знаниями и экспертизой. Здесь преобладают опытные управленцы-мужчины от 45 до 54 лет. Эти коллективы чаще встречаются в категории «Государственные управленческие команды». Существенна доля молодых команд, это «Кадровый резерв», в составе которых молодые участники от 25 до 35 лет. Среди них есть и начинающие управленцы, и заместители руководителей организаций.  А самый распространенный тип команды, который мы выявили – «Опытные администраторы». Это профессиональные команды, в составе которых руководители уровня директоров департаментов организаций и другие позиции высокого административного уровня. Взаимоотношения внутри таких команд строятся по административно-линейной модели. Таких команд больше всего в категориях «Сборных» и «Управленческих команд организаций».

Финал шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» объединит управленцев из самых разных секторов экономики, преимущественно из индустриальных отраслей и сферы государственного управления. Высокая доля ИТ и финансовой отрасли отражает современные тренды цифровизации управления. Весомо участие и представителей сферы строительства (7%), образования (6%), электроэнергетики (6%).

Несмотря на то, что во флагманском проекте Президентской платформы «Россия – страна возможностей» традиционно большинство участников представляют Центральную Россию, географический охват остается достаточно широким и на этапе выхода в финал. Финалисты представляют 70 регионов всех федеральных округов России.

Итоговые состязания команд-финалистов проекта пройдут 9-14 июня. В рамках финала участникам каждой категории будет предложено выполнить несколько заданий, которые связаны с анализом и оценкой информации, определением приоритетов, выбором стратегических инициатив, распределением и оптимизацией ресурсов, управлением социально значимыми проектами и др. Эффективность работы команды будет оцениваться по достигнутому результату в каждой задаче.

Всего участниками шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» стали более 75 тысяч руководителей из всех 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

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