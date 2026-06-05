Грузинские вина стали главным конкурентом российских виноделов в 2026 году

В 2026 году грузинские вина стали основным соперником для отечественных производителей на российском рынке. Об этом заявил президент группы компаний Simple Максим Каширин.

«Грузинские вина остаются очень большим конкурентом российского вина. Вообще главный конкурент российских вин — это грузинские вина", — заявил Каширин. Его слова передает «Лента.ру».

Занять лидирующие позиции грузинским винам среди конкурентов российских виноделов позволило ослабление позиций вин из Старого Света (Франции и Италии). Он отметил, что напитки из Грузии поставляются в «добрососедском» режиме, и на них не действуют повышенные импортные пошлины, как на европейские вина. Кроме того, в там большие объемы производства, в том числе в эконом-сегменте, что усиливает конкуренцию за российского потребителя.

Стоимость поставок грузинского вина за январь — апрель 2026 года составила 45 миллионов долларов. При этом в январе — феврале 2026 года выпуск виноградных вин на внутреннем рынке России сократился на 14,2%, игристых — на 21,6%, а ликерных — на 39,6%.

Эксперты связывают такую динамику с несколькими факторами: рекордно высокой базой прошлого года, увеличением налоговой нагрузки на производителей, ужесточением акцизов и снижением покупательной способности населения. Также Каширин отметил, что если российские виноделы будут поднимать цены вслед за европейскими напитками, они могут освободить нишу для возвращения других иностранных производителей.