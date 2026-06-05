продажи книг о русском языке выросли на 31%, скачивания обучающих приложений — на 45%

По данным Литрес и RuStore:,дажи книг о русском языке выросли на 31%, скачивания обучающих приложений — на 45%



• За первые пять месяцев 2026 года выручка от продажи книг о русском языке выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

• Интерес к обучающим приложениям по русскому языку также заметно увеличился: количество скачиваний выросло на 45%, а поисковых запросов — на 60%.

• Чаще всего пользователи ищут приложения с тестами и видеоуроками по правописанию и орфографии, особенно в период подготовки школьников и студентов к экзаменам.

• Заметный прирост аудитории показывает приложение для изучения русского жестового языка, что говорит о расширении интереса к разным форматам обучения.