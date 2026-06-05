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В Самаре интерес к вторичному жилью вырос на 14%, а спрос на студии взлетел на 38%

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В Самаре интерес к вторичному жилью вырос на 14%, а спрос на студии взлетел на 38%

По данным Авито Недвижимости, в апреле 2026 года интерес к вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках вырос на 17% год к году. Положительная динамика наблюдалась во всех городах, при этом в ряде локаций прирост оказался выше среднего: в Красноярске интересоваться покупкой готового жилья стали на 33% чаще, чем в том же месяце прошлого года, в Омске — на 30%, в Москве — на 24%, в Воронеже, Новосибирске и Волгограде — на 22% в каждом. В Самаре за тот же период интерес к квартирам вырос на 14%. Отдельно спрос вырос на студии (+38%), квартиры с четырьмя и более комнатами (+19%), однокомнатные (+18%), трехкомнатные и двухкомнатные квартиры — по 13%.

Рост интереса к готовому жилью прослеживается и по динамике сделок. В апреле 2026 года на вторичном рынке жилья заключили 137 тыс. ДКП — максимальный показатель для этого месяца за последние годы. Так, продажи по сравнению с апрелем 2025 года выросли на 27%, а к марту 2026 года прибавили 10%. Общий объем продаж за первые четыре месяца 2026 года на вторичном рынке опережает показатели того же периода 2025 года на 16%, а 2024 года — на 7%, что показывает устойчивость тренда.

Среди регионов в статусе лидера закрепляется Московская область: по количеству сделок за первые четыре месяца 2026 года она на 13% обгоняет Москву — хотя годом ранее в том же периоде уступала столице по числу ДКП на 10%. Среди топ-10 регионов-лидеров по продажам на вторичном рынке наибольший прирост за месяц показали Новосибирская область (+15% к марту), Башкортостан (+13%), Москва (+13%), Татарстан (+12%) и Московская область (+11%).

Предложение на вторичном рынке за год активнее всего сокращалось в столичных локациях: в Москве выбор готового жилья уменьшился почти на треть (-32%), в Московской области — на 29%, в Санкт-Петербурге — на 28%, в Ленинградской области — на 24%.

Средняя стоимость предложения на Авито Недвижимости стабильна и зафиксировалась на уровне 154 тыс. рублей за кв. м, что на 1% ниже показателя в марте 2026 года и в апреле 2025 года. При этом в ряде регионов цены индексируются: в Краснодарском крае они прибавили 3% год к году, в Ленинградской области — 4%, в Московской области — 6%, в Новосибирской области — 7%, в Москве и Свердловской области стоимость предложения стала выше на 8%. Причина небольшого снижения средней по России цены — в продолжающемся перераспределении объектов в пользу более доступных направлений: если в Москве квартир на вторичном рынке стало за месяц на 3% меньше, а в Московской области — на 1%, то в Свердловской области зафиксирован рост на 3%, а в Ленинградской области — на 2%, в Уфе — на 6%.

Стоимость квадратного метра в предложении в среднем по городам-миллионникам индексировалась на 10% за год. При этом в ряде локаций изменения менее заметны: в Краснодаре и Ростове-на-Дону «квадрат» вырос в цене на 4%, в Омске — на 5%. Дешевле всего в апреле 2026 года жилье стоило в Волгограде (106 тыс. рублей за кв. м в среднем), Челябинске (114 тыс. рублей), Воронеже (116 тыс. рублей), Омске (117 тыс. рублей) и Перми (128 тыс. рублей). Самые высокие цены отмечались в Москве (586 тыс. рублей за кв. м), Санкт-Петербурге (283 тыс. рублей) и Казани (209 тыс. рублей). В Самаре средняя стоимость квадратного метра составила 135 тыс. рублей.

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