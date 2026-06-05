В Самаре вновь ищут перевозчика на коммерческий автобусный маршрут №46

Власти Самары опять занялись поисками перевозчика на 46-й автобусный маршрут. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Протяженность составляет 12,65 километров, идет от автостанции «Аврора» до площади Революции. Необходимо предоставить 15 машин малого класса. Тарифы — нерегулируемые.

Стартовать должны в 6:30, заканчивать в 22:00. Интервалы — 5-20 минут, сказано в документах на сайте горадминистрации.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 25 июня. В этот же день подведут итоги.

Ранее местные власти пытались найти перевозчика в марте, апреле и мае. Но никто так и не заявился, пишет Самара-МК.