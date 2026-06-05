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80-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв 350 тысяч рублей

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80-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв 350 тысяч рублей

Жительница Самары, 80-летняя женщина, попалась на уловку кибермошенников и лишилась огромной суммы — 350 000 рублей. История началась с телефонного звонка, который оказался роковым. Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились «менеджером службы безопасности» крупного банка.

В доверительной и тревожной манере они сообщили местной жительнице, что с ее картой производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно «перевести на безопасный счёт» или «конвертировать в более стабильную валюту». Поддавшись панике и давлению «специалиста», женщина дала согласие на «операцию по конвертации» и полностью доверилась "опытным специалистам". Мошенники, получив доступ к ее устройству через удалённое приложение, фактически взяли контроль над всеми финансовыми операциями.

Под видом «конвертации» денег в течение короткого времени с карты потерпевшей было произведено несколько списаний на общую сумму 350 тысяч рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые после мгновенно обналичивались. Через некоторое время дочь пострадавшей связалась с банком, от имени которого звонили злоумышленники, где ей сказали, что ничего подобного через банк со счетами не производилось и женщину обманули мошенники. Обманутая жительница областного центра незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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