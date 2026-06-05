В Самарском политехе создали комплексную методику для изучения коррозии бурового инструмента

Студенты кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» СамГТУ разработали комплексную методику оценки коррозии бурового инструмента. В основу лег оригинальный лабораторный стенд.

Буровой раствор, контактируя с металлическими трубами и долотами, вызывает коррозию и разрушение металла. В отрасль давно вводят специальные добавки, замедляющие процесс. Но комплексный подход применяют редко. Политеховцы предложили новый метод. Он учитывает влияние ряда факторов.

Стенд моделирует гидродинамический процесс в реальной скважине. Металлический образец погружают в раствор и с высокой точностью замеряют скорость и степень разрушения. Это позволяет подбирать оптимальный состав жидкости и точнее считать затраты на ремонт и замену инструмента.

По словам авторов, аналогов у разработки нет. Существующие не рассчитаны на комплексную оценку коррозии в среде буровых растворов.

Фото: СамГТУ