Самарец задолжал своему ребенку свыше 60 тысяч рублей по алиментам

Несмотря на то, что он знал о своих обязательствах по содержанию сына и возбужденном в отношении него исполнительном производстве, мужчина не оказывал своему ребенку финансовой поддержки. Кроме того, он всячески избегал не только выплаты алиментов, но и встречи с судебными приставами. В результате — в отношении должника было заведено разыскное дело.

В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, что мужчина проживает с новой возлюбленной. В последствии, в ходе разыскных мероприятий, судебные приставы также выяснили, что мужчина неофициально работает курьером.

Дождавшись, когда должник покинет квартиру своей сожительницы, чтобы отправиться на работу, судебные приставы остановили его и доставили в отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары. Там в отношении алиментщика был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ.