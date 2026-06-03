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С жительницы Жигулевска взыскали компенсацию за затопление соседей

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С жительницы Жигулевска взыскали компенсацию за затопление соседей

Жительница г. Жигулевска обратилась в суд за возмещением материального ущерба, причиненного заливом ее квартиры соседями сверху. Суд исковые требования о возмещении ущерба удовлетворил и обязал хозяйку квартиры, где произошла утечка воды, выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 192 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании материального ущерба поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Жигулевска.


Судебный пристав-исполнитель уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства и последствиях неисполнения решения суда. Также в рамках исполнительного производства в отношении виновницы затопления соседской квартиры было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банках и иных кредитных организациях. А в отношении принадлежащего ей имущества — постановление о запрете на совершение регистрационных действий.
Примененные меры привели к полному погашению перед пострадавшей от затопления задолженности в 192 тысячи рублей.

Теги: Судебные приставы

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