Судебные приставы взыскали с самарца штраф за угон автомобиля

Житель г. Самары, находясь на пассажирском сидении в чужой машине, решил воспользоваться моментом, когда водитель отлучился, оставив ключи в замке зажигания, и прокатиться. Однако поездка оказалась недолгой — мужчина совершил ДТП.

Рассмотрев материалы дела, суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 166 УК РФ и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом Красноглинского района г. Самары в отношении должника было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. Также молодого человека предупредили о возможности замены наказания на более строгое, в случае если уголовный штраф не будет выплачен в полном объеме.

Перспектива столкнуться с более строгими мерами ответственности побудила должника полностью оплатить уголовный штраф за неправомерное завладение автомобилем.

