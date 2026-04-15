Жителям Самарской области расскажут, как узнать о своих долгах

В Самарской области проводится информационная акция «Узнай о своих долгах». В рамках нее сотрудники Службы рассказывают гражданам о том, как проверить себя на наличие долгов с помощью электронных сервисов ФССП.

Один из дистанционных способов заблаговременно узнать о своих долгах – «Банк данных исполнительных производств». Благодаря данному сервису можно узнать не только о наличии задолженности, но и на основании чего было возбуждено исполнительное производство. Также данный сервис позволяет уточнить отделение и судебного пристава, у которого оно находится на исполнении.

Погасить имеющуюся задолженность и уточнить о наложенных ограничениях граждане могут легко и просто с помощью портала Госуслуг. При этом он позволяет не только получить информацию о ходе исполнительного производства, но и направить в адрес должностного лица заявление, обращение или ходатайство. В том числе сообщить о неправомерных действиях со стороны профессиональных взыскателей.

Региональная акция «Узнай о своих долгах» проводится для того, чтобы граждане повышали уровень правовой и финансовой грамотности, лучше понимали принципы работы цифровых сервисов Службы судебных приставов, а также использовали только официальные ресурсы для проверки задолженностей и ее оплаты, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

