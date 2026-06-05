Производитель лабубу подал заявку на регистрацию бренда в России

Компания Pop Mart, производящая игрушки лабубу, подала заявку на регистрацию в России бренда Kubo. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

В публикации отмечается, что сингапурский офис компании направил документы в Роспатент 3 июня. По данным сервиса, Kubo — новый персонаж компании, созданный китайским художником Бао.

«На сегодняшний день выпущено 6 коллекций: Walks of Life, Select Your Character, Breathing in, 24/7 YOU, City of Sunset и Angel's Poem», — отметили в Rusprofile.

В ноябре прошлого года создатель сети магазинов Pop Mart, известный по игрушкам лабубу, Ван Нин, вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая с состоянием в $22,3 млрд. Он занял последнее место.

Лабубу представляют собой дизайнерские плюшевые игрушки с длинными ушами и широкой зубастой улыбкой, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом, вдохновленным скандинавской мифологией. Производство игрушек Pop Mart началось в 2019 году, а резкий рост популярности лабубу пришелся на 2024 год: сначала в Азии, затем благодаря мировым знаменитостям и вирусным трендам в соцсетях — в других странах.