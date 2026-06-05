В Самаре росгвардейцы предотвратили кражу из гипермаркета

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Красноглинском районе Самары. Стражи правопорядка получили от дежурного информацию о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов, расположенном на 24 км. Московского шоссе. Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

К прибывшим патрульным за помощью обратился сотрудник безопасности, который пояснил, что неизвестный направился в сторону касс, не планируя оплачивать похищенный товар – этот факт был выявлен с помощью системы видеонаблюдения, установленной в магазине. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека 2002 года рождения, у которого при себе находился похищенный товар. Из собранных стражами правопорядка материалов следует, что самарец намеревался вынести из торгового зала средства личной гигиены на общую сумму почти 4 тысячи рублей.

Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу».