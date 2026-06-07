Определены победители 1/4 Центральной лиги КВН «Самара»

В этапе приняли участие 12 команд из разных регионов России и Республики Беларусь.

По итогам двух игровых дней определились два победителя, которые напрямую проходят в следующий этап. Это команды КВН «На крыло» из города Сызрани и «Диафильмы» из города Пензы. Полный состав полуфиналистов будет определен креативной группой Центральной лиги «Самара».

Команды сыграли три конкурса: «Приветствие», «Разминка» и «Сложная ситуация». Их выступления в составе жюри оценивали первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова, абсолютный чемпион МС КВН в составе команды КВН СОК, заслуженный работник культуры Самарской области, руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов, владелец рекламной компании «АБСОЛЮТ» Михаил Расторгин, вратарь ПФК «Крылья Советов» Сергей Песьяков и прима‑балерина Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича Вероника Землякова.

Полуфиналы пройдут в октябре в Самаре.