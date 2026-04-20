Руководство ГУ МВД России по Самарской области приняло участие в профориентационном мероприятии для молодежи

Руководство ГУ МВД России по Самарской области и представитель общественного совета при областном главке приняли участие в профориентационном мероприятии для молодежи.

В областной столице, в рамках профориентационного мероприятия «Первые в профессии» заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и представитель Общественного совета при областном главке МВД Зиля Трошина провели встречу с полицейскими для учащихся Поволжского государственного колледжа.

В начале мероприятия ребятам рассказали о преимуществах и особенностях службы в органах внутренних дел и обучения в ведомственных учебных заведениях МВД России, о правилах приема и требованиях, предъявляемых к кандидатам.

Сотрудники служб и подразделений регионального главка МВД, в свою очередь, рассказали ребятам о специфике их деятельности.

Эксперты-криминалисты продемонстрировали юношам и девушкам содержимое специального чемодана, со всем необходимым для проведения экспертиз и рассказали о методах дактилоскопирования.

Специалисты-кинологи объяснили ребятам особенности работы с служебными собаками, а также, как и в каких условиях воспитываются четвероногие помощники полицейских.

Сотрудники Управления по вопросам миграции рассказали о том, как выглядят и чем отличаются паспорта разных государств, какие отметки и штампы проставляются в них и продемонстрировали, как проверяются документы на подлинность с помощью специального прибора, который подсвечивает невидимые глазу водяные знаки.

Госавтоинспекторы, в свою очередь, рассказали о задачах, стоящих перед инспекторами дорожного движения, показав специальные технические приборы, которые используются для выявления нарушений ПДД и служебную мототехнику.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков объяснили, в чем заключается их служебная деятельность, напомнили о негативных последствиях употребления запрещенных веществ и призвали студентов вести здоровый образ жизни.

В завершение мероприятие ребят пригласили поступить на службу в полицию.

«Мы ищем тех, кто разделяет наши ценности - честность, справедливость, преданность делу. Если вы хотите внести свой вклад в обеспечение безопасности региона - поступайте на службу в органы внутренних дел. Мы поможем вам реализовать свой потенциал и стать настоящими профессионалами», - отметил Александр Афанасьев, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО