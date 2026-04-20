 Эконадзор Минприроды СО оштрафовал нарушителей на 2,1 млн рублей

Министерство природы региона подводит итоги работы по привлечению к ответственности за нарушения природоохранного законодательства за I квартал.

По состоянию на 1 апреля 2026 года рассмотрено 365 дел об административных правонарушениях. Часть дел поступает из прокуратуры, эконадзора муниципалитетов и полиции. Такая работа ведется на постоянной основе.



Общая сумма наложенных штрафов составила 2 132,5 тыс. рублей.



В разрезе статей:



Отходы (ст. 8.2) – 215 постановлений на 1 311 тыс. руб. 59% от всех дел приходится на эту статью.

Основные нарушения: сброс отходов вне установленных мест, образование несанкционированных свалок, выброс строительного мусора и шин в контейнеры для ТКО.



Плата за НВОС (ст. 8.41) – 115 предупреждений + штрафы на 206 тыс. руб. Предупреждения применяются, например, за сокрытие информации и недостоверную отчетность.



Экологический сбор (ст. 8.41.1) – 2 дела, штраф 500 тыс. руб.



Недра (ст. 8.9-8.11) – 5 нарушений на 80 тыс. руб.



Водное законодательство – 6 дел на 24 тыс. руб.



ООПТ – 2 нарушения на 11,5 тыс. руб.

