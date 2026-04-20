 Эконадзор Минприроды СО оштрафовал нарушителей на 2,1 млн рублей

Министерство природы региона подводит итоги работы по привлечению к ответственности за нарушения природоохранного законодательства за I квартал.

По состоянию на 1 апреля 2026 года рассмотрено 365 дел об административных правонарушениях. Часть дел поступает из прокуратуры, эконадзора муниципалитетов и полиции. Такая работа ведется на постоянной основе.

Общая сумма наложенных штрафов составила 2 132,5 тыс. рублей.

В разрезе статей:

Отходы (ст. 8.2) – 215 постановлений на 1 311 тыс. руб. 59% от всех дел приходится на эту статью.
Основные нарушения: сброс отходов вне установленных мест, образование несанкционированных свалок, выброс строительного мусора и шин в контейнеры для ТКО.

Плата за НВОС (ст. 8.41) – 115 предупреждений + штрафы на 206 тыс. руб. Предупреждения применяются, например, за сокрытие информации и недостоверную отчетность.

Экологический сбор (ст. 8.41.1) – 2 дела, штраф 500 тыс. руб. 

Недра (ст. 8.9-8.11) – 5 нарушений на 80 тыс. руб.

Водное законодательство – 6 дел на 24 тыс. руб.

ООПТ – 2 нарушения на 11,5 тыс. руб.

 

Фото:   минприроды СО

Новости по теме
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экологическое благополучие».
20 апреля 2026, 16:46
В Самаре прошла Всероссийская акция «Вода России»
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экологическое благополучие».
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
20 апреля 2026, 14:47
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
18 апреля 2026, 16:12
С 19 по 21 апреля в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 19 по 21 апреля 2026 на юго-востоке Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
В понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов в условиях бюджетной консолидации.
20 апреля 2026  21:07
На оперативном совещании при губернаторе Самарской области рассмотрели работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов
В понедельник, 20 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание.
20 апреля 2026  20:52
На оперативном совещании при губернаторе обсудили прохождение паводка в Самарской области
