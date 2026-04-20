В Тольятти пройдет фестиваль здоровья

26 апреля в 12.00 в парке Победы состоится фестиваль «Тольятти. Здоровье. 2026». (0+)



Весь день в парке Победы будут работать мобильные пункты быстрой диагностики - флюорография или маммография, осмотр врача-стоматолога, офтальмолога, дерматолога и других специалистов.



В шатре Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики можно будет пройти первичный скрининг здоровья по ключевым показателям - померить давление и уровень кислорода, провести экспресс-тесты на уровень сахара и холестерина и др.



В течение дня будут проводиться розыгрыши и вручение подарков для детей и взрослых. Будут работать спортивные локации.

Фестиваль «Тольятти. Здоровье. 2026» рассчитан на разные возрастные группы: полезное занятие по интересам найдется всем!

