В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
В Клиниках СамГМУ выполняют уникальные для России малоинвазивные операции при синдроме кубитального канала

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России выполняют уникальные малоинвазивные операции при синдроме кубитального канала. Операции проводятся через прокол под контролем УЗИ с применением местной анестезии, благодаря чему пациенты восстанавливаются значительно быстрее.

Синдром кубитального канала – это заболевание, при котором локтевой нерв сдавливается или становится нестабильным и происходит его вывих. Человек при этом ощущает онемение безымянного пальца и мизинца. Чаще всего заболевание возникает у тех, кто активно пользуется смартфоном и работает руками: например, у парикмахеров, стоматологов, программистов и людей других профессий.

«Если нерв нестабилен и произошел вывих, требуется открытая операция, – пояснил кистевой хирург, врач-травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения №1 Клиник СамГМУ Никита Князев. – Но чаще всего встречается ситуация, когда нерв зажат, и тогда мы можем провести малоинвазивный УЗИ-ассистированный релиз кубитального канала. За счет того, что у нас очень хорошая УЗИ-диагностика, мы еще до операции понимаем, стабильный нерв или нет. Раньше это выяснялось только во время открытой операции. Теперь мы можем заранее полностью все спланировать и выполнить малоинвазивное вмешательство. Оно очень сложное, так как требует большого навыка УЗИ-ассистированной хирургии и понимания, как работать под УЗИ-контролем».

Во время операции врачи через прокол проходят инструментами собственной разработки до зоны, которая зажимает нерв, и рассекают ее. Процедура длится всего 12 минут и в тот же день пациент уходит домой. К работе можно вернуться уже через две недели, если она не связана с тяжелым физическим трудом.

На данный момент в Клиниках СамГМУ выполнено уже более 30 таких операций.

