МЧС предупредило о запрете тушить горящий бытовой газ при утечке

Загоревшийся в результате утечки бытовой газ нельзя тушить — такие действия сразу приведут к взрыву. Об этом 16 апреля предупредили в МЧС России.

«Категорически запрещается устранять пламя — пока газ горит, он не взорвется. Действуйте быстро, задержав дыхание и прикрыв нос и рот любой влажной тканью. Выйдя из квартиры, отключите подачу электричества в щитке», — говорится в памятке ведомства, сообщение приводит «РИА Новости».

В министерстве рекомендовали при утечке газа быстро перекрыть его подачу, открыть все окна, немедленно покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 вместе с пожарными.

Специалисты подчеркнули, что пока газ горит, он не взорвется, поэтому тушить пламя нельзя. Главная задача — перекрыть подачу топлива и проветрить комнату. Несоблюдение этих правил может привести к трагическим последствиям.