В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
62% самарцев готовы покупать мебель «с рук»

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, когда они обновляют мебель, где ее ищут и что собираются купить в этом году. Оказалось, что 6 из 10 опрошенных готовы покупать ее на ресейл-площадках, и чаще это молодежь. Для каждого пятого это лучший способ сберечь бюджет, не жертвуя качеством товара.

Почему обновляют и где покупают мебель

В основном (69%) новую мебель жители Самары покупают на замену старой — если что-то сломалось или пришло в непотребный вид. Еще 62% покупают мебель, когда затевают ремонт, а 37% — когда появляется новая функциональная потребность, например, обустроить детскую комнату или уголок для питомца. Спонтанные покупки, просто потому что понравилась вещь, позволяют себе 20% опрошенных — и чаще это молодежь 18-34 лет.

При этом большинство жителей Самары (62%) готовы покупать мебель «с рук», и чаще это молодежь 18-24 лет (73%). Для каждого пятого (21%) это лучший способ сэкономить без потери качества. 20% на ресейл-рынке охотятся за уникальными винтажными или дизайнерскими моделями, а для 15% это выбор в пользу экологии и осознанного потребления.

Что собираются приобрести и сколько потратить

Купить какую-либо мебель в этом году планируют 75% респондентов. В основном заменить или докупить собираются диваны или кресла (32%). 35% — предметы для хранения и декор, 29% — мебель для спальни и 24% — для кухни и столовой.

Всего на «мебельные» расходы в этом году опрошенные в среднем закладывают 46 000 рублей. 22% хотели бы уложиться в 10 000 рублей, 15% — в сумму от 10 000 до 30 000 рублей. 16% готовы потратить от 30 000 до 50 000, 13% — от 50 000 до 100 000. Больше этих сумм собираются потратить 8%.

Влияние рекламы

При этом 72% респондентов при выборе мебели обращают внимание и на рекламные предложения. Чаще всего респонденты обращают внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и платформах электронной коммерции (46%), на ТВ (41%) и в онлайн-магазинах мебели (28%).

«Тот самый стул»

Также аналитики Авито узнали у опрошенных, есть ли у них дома «тот самый стул», на котором висит одежда. Оказалось, что роль вешалки часто выполняет стул у 63% опрошенных. Для 27% это главный предмет мебели в доме. При этом еще 26% используют для этого другую мебель и тоже не сразу возвращают одежду в шкаф.

Более половины россиян задумываются о заработке на контенте
Получать доход за ведение социальных сетей мечтают 38% участников опроса. 56% хотели бы монетизировать рекомендации: получать процент с продаж товаров по своим... Общество
22% родителей подростков из Самары рассказали, что их дети подрабатывали во время учебного года
Чаще всего дети сами находят работу — об этом рассказал 41% опрошенных. 24% родителей лично помогли подросткам трудоустроиться. Общество
Работники в Самарской области только начинают открывать для себя преимущества ИИ
В возрастном разрезе позитивные изменения чаще всего видит молодежь: в группе 18–24 года каждый шестой (17%) отмечает рост эффективности, а 15% — трансформацию... Общество
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
Отопление в Самаре отключат сегодня, 16 апреля
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
