В 44% компаний Самары есть дресс-код для офисных сотрудников

В опросе SuperJob приняли участие офисные сотрудники, работающие на территории работодателя.



В Самаре с корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 44% офисных сотрудников: 8% работают в условиях строгого дресс-кода, а 36% работодатель просит придерживаться делового стиля.



Большинство (84%) сотрудников компаний, где принят дресс-код, покупают офисную одежду полностью за свой счет. У 5% опрошенных работодатель полностью компенсирует расходы или предоставляет корпоративную одежду и обувь, еще у 4% — компенсирует частично или выдает отдельные предметы гардероба.



Дресс-код, принятый в компании, нравится 57% работников. Лишь 11% относятся к нему негативно.



Необходимость соблюдать корпоративный стиль в одежде воспринимают спокойно 51% опрошенных, с пониманием — еще 34%. Отрицательно к этому требованию относятся только 6%.



Сами сотрудники довольно высоко оценивают степень влияния внешнего вида и манеры одеваться на карьеру: по 10-балльной шкале средняя оценка составила 5,3 балла. Женщины считают этот фактор чуть более важным (5,6 балла), чем мужчины (4,9). 14% опрошенных уверены, что их внешний вид и готовность соблюдать дресс-код оказали решающее влияние на карьеру (они поставили 10 баллов из 10).



Время проведения: 2—13 апреля 2026 года