В Госдуме назвали условия получения двойных выплат по больничному

Россияне, которые одновременно работают по трудовому договору и договору гражданско-правового характера, могут получать двойную оплату больничного. Об этом 20 апреля рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Если застрахованное лицо работает по договору гражданско-правового характера и одновременно занято у другого страхователя по трудовому договору, пособия по временной нетрудоспособности (оплата больничного. — Ред.) назначаются и выплачиваются и по страхователю, у которого работающий гражданин работает по трудовому договору, и по страхователю, с которым заключен гражданско-правовой договор», — сказала депутат в беседе с ТАСС.

Как отметила Буцкая, если гражданин работает по нескольким гражданско-правовым договорам, больничный выплачивается один раз, исходя из общего среднего заработка. Работник решает сам, какого заказчика выбрать для оформления. Главным условием депутат назвала общую сумму страховых взносов, которая за год должна быть не меньше стоимости страхового года.

Буцкая также напомнила, что Минздрав обновил порядок выплат по больничным для родителей в декрете. Теперь они могут получать пособие, если одновременно работают в другом месте.

Первые три дня больничного оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд. Размер выплаты зависит от стажа и зарплаты. При стаже от восьми лет больничный оплачивается полностью — 100%. Максимальная выплата в день в 2026 году — 6,8 тыс. рублей.