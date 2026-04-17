Самарцы составили рейтинг самых скучных профессий

В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.



Самая скучная профессия — охранник, так считают 15% опрошенных. На втором месте бухгалтер: 12%. Замыкает тройку продавец — 9%. В топ-5 скучных вошел и библиотекарь: его профессию наградили таким эпитетом 7% респондентов. По 4% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 3% самарцев считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа.



Среди прочих профессий, набравших по 1% голосов, упоминались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.



20% опрошенных не смогли определиться с ответом. 10% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает.



Мужчины и женщины расходятся во мнениях. Горожанки чаще называют унылой работу бухгалтера и охранника. Мужчины же чаще упоминают сторожа. А вот отрицать существование скучных профессий в принципе больше склонны женщины: 13% против 8% среди мужчин.



Время проведения: 2—10 апреля 2026 года