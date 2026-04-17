Я нашел ошибку
Главные новости:
Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
0.86
EUR 89.41
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы составили рейтинг самых скучных профессий

222
В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.


Самая скучная профессия — охранник, так считают 15% опрошенных. На втором месте бухгалтер: 12%. Замыкает тройку продавец — 9%. В топ-5 скучных вошел и библиотекарь: его профессию наградили таким эпитетом 7% респондентов. По 4% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 3% самарцев считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа.

Среди прочих профессий, набравших по 1% голосов, упоминались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.

20% опрошенных не смогли определиться с ответом. 10% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает.

Мужчины и женщины расходятся во мнениях. Горожанки чаще называют унылой работу бухгалтера и охранника. Мужчины же чаще упоминают сторожа. А вот отрицать существование скучных профессий в принципе больше склонны женщины: 13% против 8% среди мужчин.
 

Время проведения: 2—10 апреля 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
62% самарцев готовы покупать мебель «с рук»
16 апреля 2026, 12:35
62% самарцев готовы покупать мебель «с рук»
В основном (69%) новую мебель жители Самары покупают на замену старой — если что-то сломалось или пришло в непотребный вид. Общество
393
Более половины россиян задумываются о заработке на контенте
16 апреля 2026, 12:07
Более половины россиян задумываются о заработке на контенте
Получать доход за ведение социальных сетей мечтают 38% участников опроса. 56% хотели бы монетизировать рекомендации: получать процент с продаж товаров по своим... Общество
395
22% родителей подростков из Самары рассказали, что их дети подрабатывали во время учебного года
16 апреля 2026, 10:45
22% родителей подростков из Самары рассказали, что их дети подрабатывали во время учебного года
Чаще всего дети сами находят работу — об этом рассказал 41% опрошенных. 24% родителей лично помогли подросткам трудоустроиться. Общество
378
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
21
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
221
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
967
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
629
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
637
Весь список