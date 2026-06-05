аптечка возглавила список необходимых вещей для путешествий среди жителей Приволжского федерального округа

Большинство жителей Приволжского федерального округа уже думают о будущих поездках: 66% не исключают путешествие в ближайшие шесть месяцев, а каждый восьмой (12%) уже забронировал отдых. Что обязательно окажется в чемоданах у туристов в этом сезоне выяснили Авито Путешествия и Авито Реклама, опросив* 10 000 жителей России.

Главным мастхэвом для поездки у жителей ПФО стала дорожная аптечка — её берут с собой 65% респондентов. Далее идут зарядное устройство (53%), солнцезащитный крем и наушники — по 41%, а также пауэрбанк (40%).

Для комфортного путешествия жителям Приволжского федерального округа важнее всего оставаться на связи: заряженный телефон и стабильный интернет отметили 63% опрошенных. Ещё 34% назвали аптечку и лекарства, 28% — одежду для разной погоды.

Большинство жителей ПФО (75%) собирают чемодан или рюкзак меньше чем за день до поездки. В среднем сборы занимают около 3 часов.

Перед поездкой жители Приволжского федерального округа готовы потратить в среднем около 9 тыс. рублей на необходимые покупки: аксессуары, косметику и лекарства.

Онлайн-реклама влияет на выбор товаров для путешествий: 36% жителей ПФО время от времени обращают на неё внимание. Подходящую рекламу чаще всего замечают на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (43%) и в соцсетях (33%).