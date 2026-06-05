В Самаре спрос на зоонянь и передержку животных вырос в 3,5–4 раза перед сезоном отпусков

В России стартовал сезон отпусков. Для многих это приятное событие сопровождается хлопотами о том, с кем оставить питомца и как помочь ему пережить разлуку, или как взять его с собой. Аналитики Авито Товаров и Авито Услуг изучили продажи товаров для животных и динамику спроса на помощников по уходу за животными. Аналитика показала, что спрос на передержку и зоонянь вырос в четыре и в 3,5 раза соответственно.

Передержка и зооняни

По данным Авито Услуг, в России в апреле-мае этого года спрос на передержку животных в домашних условиях вырос в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также в 3,5 раза вырос интерес к услугам зоонянь. Спрос на выгул собак увеличился в 2,6 раза. Интерес вырос даже к выгулу кошек — на 12%.

Необходимые товары

При этом хозяева не бросают своих животных, а наоборот, стараются создать им максимально комфортные условия, пока с ними сидит кто-то из близких или зооняня. В этот же период аналитики Авито Товаров зафиксировали рост продаж различных товаров для животных в Самаре. Причем все чаще товары питомцам покупают именно «с рук».

Так, в ресейл-сегменте в два раза год к году выросли продажи игрушек. Кошкам активно покупают домики (х4 раза) и когтеточки (х4 раза). В 3,5 раза выросли продажи мисок. В среднем товары «с рук» на Авито обходятся на 25% дешевле, чем новые.

Кроме того, в 4,5 раза выросли продажи переносок. Это говорит о том, что многие все же стараются брать питомцев с собой в путешествия, создавая им для этого полный комфорт.